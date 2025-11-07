Татьяна Быковская досрочно освободилась из колонии

Суд в Краснодарском крае освободил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую из колонии условно-досрочно.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года Кущевский районный суд в Краснодарском крае приговорил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии, признав ее виновной в превышении полномочий. Адвокаты Быковской обжаловали приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. В августе того же года она была переведена в исправительную колонию №3 в Краснодарском крае.

Бывшая глава Минздрава Ростовской области, осужденная за превышение полномочий, освобождена из колонии. Суд, рассмотрев ходатайство об условно-досрочном освобождении Быковской, согласился выпустить ее из заключения раньше срока.

"Ходатайство удовлетворено Усть-Лабинским судом", - цитирует слова представителя Объединенной пресс-службы судов Кубани “Интерфакс-Юг”.

Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны в ноябре 2019 года. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были обвинены по статье 286 УК РФ. По версии следствия, Беседовский и Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

Быковская занимала пост министра здравоохранения Ростовской области почти 16 лет. Она оставила этот пост почти через год после ареста - ее уволили по собственному желанию только в октябре 2020 года.

20 января 2024 года суд освободил Беседовского из-под стражи под подписку о невыезде, а его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.