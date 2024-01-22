Суд прекратил преследование Станислава Беседовского

22 января 2024, 20:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное преследование бывшего замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. В конце октября 2023 года Быковская и Беседовский были арестованы. 20 января суд освободил Беседовского под подписку о невыезде.

Суд прекратил уголовное преследование бывшего заместителя главы Минздрава Ростовской области Станислава Беседовского, сообщила его адвокат Людмила Лысенко. Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности привлечения к ответственности, проинформировало издание 16.ru

Дело о превышении должностных полномочий рассматривал Кущевский районный суд Краснодарского края, решение о прекращении уголовного преследования вынесено сегодня, проинформировал "Интерфакс".

Как следует из карточки дела на сайте Кущевского районного суда, дело превышении должностных полномочий против Быковской и Беседовского рассматривается с июня 2022 года. Сегодня состоялось очередное заседание, на котором суд объявил перерыв в рассмотрении дела. В карточке дела на сайте суда указано, что Быковская обвиняется в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность (часть 2 статьи 286 УК России, предусматривает до семи лет лишения свободы).

Напомним, что в сентябре 2021 года в суд Ростова-на-Дону поступило дело о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода. После этого 27 октября 2020 года были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. По делу о смерти пациентов было предъявлено обвинение заместителю главного врача больницы №20 Анне Коленовой, в начале октября 2022 года суд прекратил рассмотрение ее дела.

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