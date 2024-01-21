Станислав Беседовский освобожден из СИЗО

21 января 2024, 03:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Минздрава Ростовской области Станиславу Беседовскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Адвокат также ходатайствовал о его освобождении, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. В конце октября 2023 года Быковская и Беседовский были арестованы.

Бывший заместитель главы министерства здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский вышел из-под ареста. Ему назначили подписку о невыезде и надлежащее поведение. Об этом на прошедшем 19 января заседании суда ходатайствовала адвокат Беседовского Людмила Лысенко, и суд удовлетворил ходатайство, пишет 20 января "Блокнот-Ростов".

Адвокат также ходатайствовала о прекращении уголовного преследования Беседовского в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. По словам Лысенко, срок давности по статье, которая вменяется Беседовскому (часть 1 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий), составляет шесть лет. Согласно материалам дела, преступление, в котором он обвиняется, было совершено до 19 января 2018 года, следовательно, шестилетний срок уже истек. Сам подсудимый, Татьяна Быковская и ее адвокаты поддержали ходатайство. Судья сообщил, что представит свои соображения об исчислении сроков на следующем заседании, которое запланировано на 22 января.

Напомним, что в сентябре 2021 года в суд Ростова-на-Дону поступило дело о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода. После этого 27 октября 2020 года были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. По делу о смерти пациентов было предъявлено обвинение заместителю главного врача больницы №20 Анне Коленовой, в начале октября 2022 года суд прекратил рассмотрение ее дела.

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