Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Ростовской области

21 октября 2023, 03:19

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Бывшая глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский арестованы по делу о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

В сентябре в суд Ростова-на-Дону поступило дело о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода. После этого 27 октября 2020 года были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. По делу о смерти пациентов было предъявлено обвинение заместителю главного врача больницы №20 Анне Коленовой, в начале октября 2022 года суд прекратил рассмотрение ее дела.

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская арестована на полгода, она обвиняется в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), пишет 20 октября "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.

Арестован на три месяца и заместитель Быковской Станислав Беседовский, который обвиняется по тому же уголовному делу.

По данным следствия, Быковская и Беседовский в 2018 году оказали содействие одной из компаний, благодаря чему она смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б., информирует РИА "Новости".

Решение об аресте принял Кущевский районный суд Краснодарского края. Рассмотрение дела было перенесено в другой регион из-за опасений, что в Ростовской области у Быковской есть связи с государственных структурах.

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