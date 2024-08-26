26 августа 2024, 04:45

Татьяна Быковская переведена в колонию

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Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, приговоренная к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий, переведена из СИЗО в исправительную колонию в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта Кущевский районный суд в Краснодарском крае приговорил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии, признав виновной в превышении полномочий. 30 июня стало известно, что адвокаты Быковской подали кассационную жалобу.

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская переведена из СИЗО в исправительную колонию, пишет 24 августа 161.ru со ссылкой на супруга бывшей чиновницы Анатолия Хрячкова.

По словам Хрячкова, Быковская находится в ИК-3 в Краснодарском крае. На условия содержания там у нее жалоб нет.

Что касается даты рассмотрения кассационной жалобы, то, по словам Хрячкова, пока неизвестно, когда состоится заседание суда.

Напомним, Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны в ноябре 2019 года. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были обвинены по статье 286 УК РФ. По версии следствия, Беседовский и Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

20 января 2024 года суд освободил Беседовского из-под стражи под подписку о невыезде, а его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

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Примечание:

"Второй за сегодня высокопоставленный чиновник в Ростовской области освобожден из-под ареста", "Глава Минздрава Ростовской области вышла на работу после ареста", "Отменены решения судов о снятии домашнего ареста с Татьяны Быковской".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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