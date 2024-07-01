01 июля 2024, 04:43

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Кассационную жалобу в Верховный суд России подали адвокаты бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которая была приговорена к 4,5 года лишения свободы по обвинению в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта Кущевский районный суд в Краснодарском крае приговорил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии, признав виновной в превышении полномочий.

Адвокаты Татьяны Быковской подали кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации, сообщает 30 июня 1rnd.ru со ссылкой на одного из защитников бывшему главы Минздрава Ростовской области.

Адвокат назвал приговор расправой и сведением счетов. "Наш доверитель совершенно невиновен", - приводит его слова издание.

Апелляционную жалобу Быковской на приговор 19 июня рассмотрел Краснодарский краевой суд и оставил приговор без изменения, информирует 161.ru.

Напомним, Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны в ноябре 2019 года. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были обвинены по статье 286 УК РФ. По версии следствия, Беседовский и Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

20 января 2024 года суд освободил Беседовского из-под стражи под подписку о невыезде, а его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

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