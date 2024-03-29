Татьяна Быковская приговорена к сроку в колонии

29 марта 2024, 10:28

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Суд на Кубани приговорил к 4,5 года колонии бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, признав ее виновной в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта гособвинитель на заседании Кущевского райсуда Кубани попросил приговорить к пяти годам лишения свободы бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую и запретить ей занимать руководящие должности в течение двух лет.

Кущевский райсуд приговорил Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии, признав ее виновной по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд пришел к выводу, что Быковская в 2018 году вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским незаконно создала условия, при которых коммерческая компания "в нарушение закона о конкуренции" смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов.

"Суд счел вину подсудимой доказанной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах самоуправления на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны в ноябре 2019 года. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были обвинены по статье 286 УК РФ. По версии следствия, Беседовский и Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

20 января 2024 года суд освободил Беседовского из-под стражи под подписку о невыезде, а его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

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