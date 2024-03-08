Обвинение запросило для Татьяны Быковской пять лет колонии

08 марта 2024, 01:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил приговорить бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к пяти годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. В конце октября 2023 года Быковская и Беседовский были арестованы. 20 января суд освободил Беседовского под подписку о невыезде, его преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Гособвинитель запросил пять лет колонии для бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о превышении должностных полномочий при закупках на утилизацию медицинских отходов, сообщил 7 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Закончилось судебное следствие, и начались прения сторон. Прокурор изложила свою точку зрения совершенного преступления и попросила Быковской пять лет", - сказал собеседник агентства.

Прокурор также потребовал запретить Быковской занимать руководящие должности в течение двух лет, сообщило издание 161.ru.

Дело слушается в Кущевском районном суде Краснодарского края. Татьяну Быковскую, которая находится под арестом, защищают три адвоката по соглашению и общественный защитник. Еще один адвокат был назначен судьей для недопущения срыва процессов в случае, если никто из этих защитников не сможет явиться на заседание, сообщил "Блокнот- Ростов-на-Дону".

"С 11 марта начнут выступать адвокаты. Я тоже выступлю. Мы считаем, что Татьяна Юрьевна невиновна", — заявил изданию общественный защитник Быковской, ее гражданский супруг Анатолий Хрячков.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.