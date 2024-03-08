Татьяна Быковская. Стоп-кадр видео из YouTube-канала "Наше время" от 19.03.20, https://www.youtube.com/watch?v=6IOtrd8PH6E&t=204s

08 марта 2024, 01:38

Обвинение запросило для Татьяны Быковской пять лет колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил приговорить бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к пяти годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. В конце октября 2023 года Быковская и Беседовский были арестованы. 20 января суд освободил Беседовского под подписку о невыезде, его преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Гособвинитель запросил пять лет колонии для бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о превышении должностных полномочий при закупках на утилизацию медицинских отходов, сообщил 7 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Закончилось судебное следствие, и начались прения сторон. Прокурор изложила свою точку зрения совершенного преступления и попросила Быковской пять лет", - сказал собеседник агентства.

Прокурор также потребовал запретить Быковской занимать руководящие должности в течение двух лет, сообщило издание 161.ru.

Дело слушается в Кущевском районном суде Краснодарского края. Татьяну Быковскую, которая находится под арестом, защищают три адвоката по соглашению и общественный защитник. Еще один адвокат был назначен судьей для недопущения срыва процессов в случае, если никто из этих защитников не сможет явиться на заседание, сообщил "Блокнот- Ростов-на-Дону".

"С 11 марта начнут выступать адвокаты. Я тоже выступлю. Мы считаем, что Татьяна Юрьевна невиновна", — заявил изданию общественный защитник Быковской, ее гражданский супруг Анатолий Хрячков.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Второй за сегодня высокопоставленный чиновник в Ростовской области освобожден из-под ареста", "Глава Минздрава Ростовской области вышла на работу после ареста", "Отменены решения судов о снятии домашнего ареста с Татьяны Быковской".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 марта 2024, 02:55

08 марта 2024, 02:40

  • Жители Карабулака потребовали отремонтировать дом после КТО

    Жильцы дома в Карабулаке, пострадавшего во время контртеррористической операции, заявили о серьезных повреждениях здания и потребовали скорее приступить к его ремонту, следует из видеообращения к властям. Власти насчитали в доме 16 поврежденных квартир и пообещали их жильцам помощь.

08 марта 2024, 02:15

08 марта 2024, 00:45

  • Арест журналистке Abzas Media Гасымовой продлен на три месяца

    Суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения журналистке интернет-издания Abzas Media Эльнаре Гасымовой. Защита сообщила, что будет обжаловать это решение, и назвала необоснованным продление срока следствия по делу журналистки.

07 марта 2024, 23:58

  • Свидетель Иеговы* в Адыгее приговорен к шести годам колонии

    Суд в Майкопе приговорил к шести годам колонии Свидетеля Иеговы* Инвера Сиюхова, хотя прокурор требовал для верующего девять лет лишения свободы. Сиюхов стал уже третьим в Адыгее Свидетелем Иеговы, получившим реальный срок по статье об экстремистской организации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи