Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Султанмурадов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1659 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 ноября власти и силовики назвали имена как минимум 1658 убитых в специальной военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

Администрация Хасавюрта отчиталась о вручении награды родным убитого в военной операции на Украине Магомеда Султанмурадова. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города..

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1659 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.