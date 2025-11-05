Колдунью с Кубани оштрафовали за демонстрацию сатанинской* символики
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Каневском районе Краснодарского края полиция привлекла к административной ответственности 32-летнюю жительницу станицы Стародеревянковской за публичную демонстрацию сатанистской* символики.
Женщина, называющая себя ведьмой и колдуньей, размещала изображения запрещенной символики на страницах социальных сетей. В ходе обыска оперативники изъяли ритуальную атрибутику, в том числе изображение перевернутого креста, символизирующего сатанизм*.
"Колдунью из Каневского района осудили за демонстрацию сатанинской* символики… 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещенной символики", - сообщило сегодня агентство "РИА Новости" со ссылкой на МВД по Краснодарскому краю.
Суд признал женщину виновной по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики) и назначил штраф, уточнило агентство.
Ранее "Кавказский узел" писал, что чеченский госканал показал публичные извинения обвиненной в колдовстве женщины. Журналист госканала призвал жителей Чечни сообщать о тех, кто оказывает оккультные услуги.
В Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает их за колдовство.
