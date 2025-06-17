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15:28, 17 июня 2025

Чеченский госканал показал публичные извинения обвиненной в колдовстве женщины

Зара Яхьяева. Скриншот видео https://grozny-news.net/society/2025/06/17/226346.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Курчалоевского района Зара Яхьяева, ее сын и несколько женщин, обратившихся к ней были доставлены в отдел полиции. Журналист госканала призвал жителей Чечни сообщать о тех, кто оказывает оккультные услуги.

Как писал "Кавказский узел", вначале июня глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал 70-летнюю жительницу Чечни за колдовство, несмотря на заявление сына женщины о ее психическом заболевании. В качестве доказательств были представлены свечи, бутылки алкоголя, куски мыла и то, что она не смогла правильно произнести суру из Корана.

В Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает их за колдовство. 

Оккультный ритуал. Фото: rajat sarki / Unsplash.com
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Порицание чеченки за колдовство продемонстрировало конкуренцию исламской медицины и оккультизма
Жители Чечни опасаются реального вреда от оккультных ритуалов, при этом "колдовские" практики были широко распространены как в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Борьба властей с ними обусловлена тем, что такие услуги составляют конкуренцию традиционной исламской медицине.

В рамках вечернего выпуска новостей 16 июня ЧГТРК «Грозный» был показан сюжет, в котором Зара Яхьяева была названа колдуньей, которая "использовала свои «магические» услуги для обмана граждан". Зара Яхьяева вместе с сыном Магомедом были задержаны и доставлены в отдел полиции Курчалоя. В сюжете были также показаны четыре женщины, названные клиентками, "которые обращались к ним за приворотами, амулетами на удачу, снятием энергетических барьеров и разрушением браков". Одна из клиенток просила женить своих троих сыновей, другая просила узнать, вернется ее сноха или нет.

Значительное эфирное время  было Адаму Эльжуркаеву, который беседовал с Яхьяевой и ее клиентками на чеченском языке. По  информации ИА "Чечня сегодня", Эльжуркаев отметил, что "у подобных людей нет веры, совести, благоразумия, и единственное, что они умеют - это обманывать окружающих".

Эльжуркаев взял с Яхьяевой слово, что впредь она подобной деятельностью заниматься не будет. Магомед Яхьяев также пообещал, что его мать никого не будет принимать для оказания оккультных услуг.

По слова автора сюжета ЧГТРК Грозный Раджаба Ясадова, Яхьяева  "признала вину и покаялась в своих злодеяниях, попросив прощения у всех, кто когда-либо был связан с ее услугами".  Кроме того, журналист госканала сообщил, что в Курчалоевском районе "проводятся рейды по предполагаемым адресам магов и лжезнахарей". "Каждый знает, что происходит на его улице: лучше помочь людям, пока не стало слишком поздно", - завершил сюжет сотрудник госканала.

Публикация в Instagram* ЧГТРК "Грозный", у которого насчитывается 1,4 миллиона подписчиков, набрала к 15.05 мск 1706 лайков и 240 комментариев, большинство из них оставлены на чеченском языке.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

"Кавказский узел" также ведет обновляемую "Хронику публичных извинений на Кавказе", в которой публикуется информация об этом явлении в регионах СКФО и ЮФО начиная с 2005 года. Особое место в хронике занимают кейсы публичных извинений за колдовство. Один их характерных случаев зафиксирован в августе 2021 года, когда из задержанных в Чечне, Светлана Додаева, признала свою вину и попросила прощения лишь после того, как богослов попросил ее это сделать "для передачи".

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