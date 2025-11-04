Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Габаев из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 502 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 501 бойцов из Северной Осетии.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Моздокского района Олег Алексеевич Габаев, 1975 года рождения. Похороны состоятся 5 ноября, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей биографии и гибели бойца власти муниципалитета не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 502 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

