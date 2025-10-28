Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Косов, Николай Илецкий и Юрий Щербин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1454 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1451 бойца из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750 Не менее 3833 бойцов из СКФО и 3917 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убиты Андрей Косов, Николай Илецкий и Юрий Щербин, 24 октября их родственникам были переданы ордена Мужества, сообщил в своем телеграм-канале глава Кумылженского района. Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1454 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

