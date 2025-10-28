Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Колпаков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1451 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1450 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Сергей Колпаков, отчиталась 27 октября администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробностей биографии и гибели военного администрация не приводит.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1451 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

