Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные ликвидировали беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах, разрушений нет, отчитался губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 26 октября в Матвеево-Курганском районе были сбиты три беспилотника.

Минувшей ночью военные "уничтожили и подавили БПЛА" в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным оперативных служб, последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали", - написал он.

Напомним, 24 октября военные сбили беспилотники в Новошахтинске и Таганроге, а также в восьми районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были обезврежены 34 БПЛА.

В Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. К утру без энергоснабжения оставалось около 1500 человек. Днем аварийные работы были завершены.