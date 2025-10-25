Три бойца из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Трубкин, Олег Шафтельский и Аслан Ачмизов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 127 бойцов из Адыгеи.

Администрация Майкопского района сообщила о вручении посмертных наград трем участникам военной операции на Украине.



Дмитрий Трубкин подписал контракт и отправился в зону спецоперации в июле 2024 года. Участвовал в боевых действиях по штурму укрепрайонов.



Олег Шафтельский убыл в зону СВО в апреле 2024 года. Боевые задачи выполнял в должности наводчика пулеметчика. В составе подразделения попал под минометный обстрел и был смертельно ранен.



Аслан Ачмизов в августе 2024 года служил по контракту в должности старшего наводчика. В зоне СВО участвовал в оборонительных и наступательных действиях. Убит в октябре 2024 года.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 124. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

