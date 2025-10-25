Суд в Баку вновь арестовал Анара Асадли
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Председателю партии "Возвышение" Анару Асадли вновь предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, он арестован.
Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал председателя партии "Возвышение" Анара Асадли на три месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В июле того же года суд перевел Асадли под домашний арест.
Бакинский суд по тяжким преступлениям вновь арестовал председателя упраздненной партии "Возвышение" Анара Асадли, пишет 20 октября Oxu.az.
Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, которое было возбуждено против Асадли три года назад, вновь было возобновлено Генеральной прокуратурой Азербайджана и передано в суд для рассмотрения. Арест Асадли подтвердил его адвокат Хикмет Алиев.
