Суд в Баку вновь арестовал Анара Асадли

Председателю партии "Возвышение" Анару Асадли вновь предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, он арестован.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал председателя партии "Возвышение" Анара Асадли на три месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В июле того же года суд перевел Асадли под домашний арест.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вновь арестовал председателя упраздненной партии "Возвышение" Анара Асадли, пишет 20 октября Oxu.az.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, которое было возбуждено против Асадли три года назад, вновь было возобновлено Генеральной прокуратурой Азербайджана и передано в суд для рассмотрения. Арест Асадли подтвердил его адвокат Хикмет Алиев.