14:27, 22 октября 2025

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Епифанов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1443 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1442 бойцов из Волгоградской области.

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32 22.10.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
Не менее 3833 бойцов из СКФО и 3917 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит военнослужащий из поселка Линево Антон Епифанов, 1979 года рождения, сообщила 21 октября в своем телеграм-канале администрация Жирновского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1443 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

