Главная   /   Лента новостей
09:33, 22 октября 2025

12 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Среднеахтубинском районе переданы награды близким 12 бойцов, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1442 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1430 бойцов из Волгоградской области.

Военная операция на Украине. Скриншот видео vk.com/mil
19:02 17.10.2025
Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 7700 бойцов с юга России
Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции как минимум 7700 бойцов с юга России, в том числе 3823 - из СКФО и 3877 - из ЮФО.

16 октября были переданы награды родственникам бойцов, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Среднеахтубинского района.

В публикации названы погибшими рядовые Евгений Щуркин, Владимир Матюшков, Назир Назаров, Денис Коротков, Андрей Гольтяпин, Владимир Ширяев, Егор Шишлянников, Эдуард Пеньков, Юрий Васькин, младший сержант Сергей Филиппов, ефрейторы Денис Кондрашов и Валерий Карапетян..

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1442 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

