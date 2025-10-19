Военнослужащий из Майского осужден за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к сроку в колонии военнослужащего из Кабардино-Балкарии Даниила Стрижакова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Стрижаков признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Стрижаков "2 июня 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Московской области.

Стрижаков был обнаружен по месту жительства в г. Майском

"1 июля 2025 г. Стрижаков был обнаружен по месту жительства в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики разыскивавшими его за уклонение от военной службы военнослужащими группы розыска воинской части, а со 2 июня до 1 июля 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

В суде Стрижаков полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Стрижакову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечается в публикации.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Даниил Стрижаков. Карточка обновлена 18 октября. В ней указано, что дело было передано судье 9 октября, и на первом же заседании 16 октября был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".