Военный из Ставропольского края убит в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции на Украине убит гвардии старший сержант Денис Климов из села Дербетовка. С начала СВО официально признаны убитыми как минимум 829 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 6 октября официально признаны убитыми в ходе СВО 828 бойцов из Ставропольского края.

Глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов сообщил в своем телеграм-канале 18 октября о том, что в зоне спецоперации был убит житель села Дербетовка Валерий Разумовский.

По словам Климова, Разумовский был гвардии старшим сержантом, командиром инженерно-саперного взвода. Был награжден медалью "За отвагу". Убит в ходе боевых действий в Добропольском районе.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 829 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

