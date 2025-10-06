×

Главная   /   Лента новостей
01:14, 6 октября 2025

Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Дорохин, Роман Осокин и Иван Евсюков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 828 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 октября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 825 бойцов со Ставрополья.

Семьям трех рядовых из Изобильненского округа переданы ордена Мужества, сообщил 4 октября в своем Telegram-канале глава округа Роман Коврыга. В военной операции убиты Александр Дорохин, Роман Осокин и Иван Евсюков. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 828 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

