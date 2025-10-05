Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шесть военнослужащих из Александровского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 825 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 819 бойцов со Ставрополья.

3 октября состоялось вручение госнаград родственникам бойцов, убитых в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава Александровского округа Ставрополья.

"Ордена Мужества передали родным Петрасова Андрея, Григорьева Сергея, Амеркулиева Виталия, Дюжинкина Павла, Жадана Николая и Кисина Владислава", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 825 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.