21:43, 17 октября 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Тельгеров из Камышина убит в боевых действиях. Власти официально назвали убитыми на Украине не менее 1426 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1425 бойцов из Волгоградской области.

В зоне боев на Украине убит Антон Тельгеров, сообщила в своем Telegram-канале администрация города Камышин. Подробности биографии и смерти военнослужащего в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1426 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

