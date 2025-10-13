×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:03, 13 октября 2025

Водители в Армении потребовали отменить ограничение на сроки пребывания в России

Водители армянских фур во время акции протеста. 13 октября 2025 г. Скриншот видео https://pastinfo.am/ru/videos/2025/10/13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители армянских фур провели в понедельник акцию протеста у здания правительства Армении с требованием решить вопрос с ограничением на сроки пребывания в России.

Участники акции потребовали от армянских властей договориться с Россией и решить проблему въезда.

Согласно новым изменениям в законодательстве РФ, иностранные граждане могут находиться в стране до 90 дней в году, информирует издание "Новости-Армения".

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в миграционном законодательстве: граждане безвизовых стран, въезжающие не для работы, могут находиться в стране не более 90 дней в год (ранее разрешалось 90 дней через каждые 180 дней). Новые правила распространяются и на водителей, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, без каких-либо исключений.

Водители подчеркивают, что из-за постоянных задержек при пересечении границы (на КПП "Верхний Ларс") им приходится превышать установленный временной лимит слишком быстро, из-за чего возникают проблемы. 

"Раньше говорили, что эти 90 дней не касаются водителей, мы были спокойны, но оказалось, что это касается и нас", - заявил один из участников акции протеста. "90 дней недостаточно, водители используют эти 90 дней за 10 месяцев, и это уже скажется на экономике нашей страны", - добавил другой участник акции.

Участники акции предупредили, что если проблему не удастся решить и объёмы грузоперевозок в Россию сократятся, Армению ожидают серьёзные экономические последствия. Прежде всего, вырастут цены на товары, так как значительная часть импорта поступает именно из России. Кроме того, уровень безработицы может увеличиться — водители будут иметь меньше работы, ведь спрос на перевозки в направлении Грузии и Ирана значительно ниже, сообщает издание Armenia Today.

Водители отметили, что пока они лично не сталкивались с депортацией, но риск этого очень велик. Есть более 70 решений по подобным административным делам, которые эксперту по миграционным программам организации "Армянский Каритас" Татевик Бежанян прислали водители. В документах чётко указано, что они нарушили срок пребывания в РФ. Причём даже в тех случаях, когда превышение не достигало 180 дней, людям уже установили запрет на въезд сроком на пять лет, хотя по закону он должен составлять три года, подчеркивает издание.

Участники акции заявили о готовности продолжить протесты в случае, если власти не предпримут шагов для решения проблемы, и даже перекрыть дороги рядом с площадью правительственного здания своими грузовиками. Несколько участников признались, что уже сегодня планировали это сделать, однако учитывая праздничные мероприятия в честь Дня Еревана, решили не создавать паники в городе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и вынуждены были вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции.

Автор: Кавказский узел

