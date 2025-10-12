Двенадцать бойцов из Ростовской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Мацейко, Арсен Оганисян, Александр Чумаш и еще девять бойцов из Веселовского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 739 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 октября власти и силовики назвали имена как минимум 727 бойцов из Ростовской области, убитых в военной операции на Украине.

Три бойца из Веселовского района Ростовской области убиты в военной операции - Иван Мацейко, Арсен Оганисян, Александр Чумаш, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале 10 октября.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты Анатолий Котляренко, Александр Лобан, Анатолий Черномуров, Анатолий Перегудов, Владимир Верещагин, Сергей Ризон, Валерий Волочаев, Виталий Удовиченко, Егор Колесников. Подробности их биографий и обстоятельств смерти в сообщениях о передаче посмертных наград родным не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 739 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".