Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Никулин из города Шахты убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 727 бойцов из Ростовской области.

Алексей Никулин убит 22 февраля 2024 года при выполнении боевой задачи СВО, он участвовал в боевых действиях с октября 2022 года, сообщила администрация города Шахты в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в лицее, где он учился.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 727 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".