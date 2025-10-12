×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:03, 12 октября 2025

Пикетчик в Ереване призвал освободить осужденного по делу "Сети"*

Пикет Александра Шерченкова. Ереван, 11 октября 2025 года. Фото RusNews https://t.me/rusnews/75711

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении одиночный пикет в поддержку Василия Куксова, отбывающего в России наказание по делу о террористическом сообществе "Сеть"*.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 26 июля он провел пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата.

Активист Александр Шерченков 11 октября провел около российского посольства в Ереване одиночный пикет в поддержку Василия Куксова, осужденного по делу "Сети"* на девять лет колонии, сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Шерченков стоит на городской улице с плакатом: "Свободу Василию Куксову". Других людей в кадре не видно.

В феврале 2020 года суд в Пензе признал семерых человек виновными в организации террористического сообщества "Сеть"* и участии в нем. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет, сообщило 10 февраля 2020 года РБК.

Обвинение строилось на признательных показаниях, данных обвиняемыми во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили их родственники и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все обвиняемые отказались от признания вины, говорится в публикации.

По версии ФСБ и засекреченных свидетелей, подсудимые намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки" и устроить вооруженный мятеж, сообщил 10 февраля 2020 года "Коммерсант".

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org
18:30 07.03.2024
Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян
Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии, так как многократно выходил с плакатом с пацифистским призывом, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
13:30, 11 октября 2025
Четыре человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси
08:54, 11 октября 2025
Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
01:59, 11 октября 2025
Четверо военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
Все события дня
Новости
Лилия Манюхина. Фото: скриншот публикации на странице адвоката Ерицяна в соцсети Ռոման Երիցյան / Facebook **
03:55, 9 октября 2025
Россия потребовала экстрадировать из Армении московскую активистку
00:59, 9 октября 2025
Георгий Киноян освобожден из-под стражи в Армении
Арег Щепихин. Фото с личной страницы в соцсети.
20:55, 29 сентября 2025
Свидетели обвинения по делу Щепихина пришли в суд с патриотическими лозунгами
Тбилиси. Фото: dare from tbilisi, Georgia https://commons.wikimedia.org/
13:55, 17 сентября 2025
Минфин Грузии отчитался о полной выплате долга России
Арег Щепихин. Кадр видео из его Instagram* от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO/
20:56, 8 сентября 2025
Жалобы жителей Чечни легли в основу уголовного дела против Щепихина
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше