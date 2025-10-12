Пикетчик в Ереване призвал освободить осужденного по делу "Сети"*

Активист Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении одиночный пикет в поддержку Василия Куксова, отбывающего в России наказание по делу о террористическом сообществе "Сеть"*.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 26 июля он провел пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата.

Активист Александр Шерченков 11 октября провел около российского посольства в Ереване одиночный пикет в поддержку Василия Куксова, осужденного по делу "Сети"* на девять лет колонии, сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Шерченков стоит на городской улице с плакатом: "Свободу Василию Куксову". Других людей в кадре не видно.

В феврале 2020 года суд в Пензе признал семерых человек виновными в организации террористического сообщества "Сеть"* и участии в нем. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет, сообщило 10 февраля 2020 года РБК.

Обвинение строилось на признательных показаниях, данных обвиняемыми во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили их родственники и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все обвиняемые отказались от признания вины, говорится в публикации.

По версии ФСБ и засекреченных свидетелей, подсудимые намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки" и устроить вооруженный мятеж, сообщил 10 февраля 2020 года "Коммерсант".

Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии, так как многократно выходил с плакатом с пацифистским призывом, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

