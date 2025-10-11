×

Кавказский узел

07:54, 11 октября 2025

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Колетурин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1414 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1413 бойцов из Волгоградской области.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28 10.10.2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Чиновники и силовики публично признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 3836 военнослужащих из регионов ЮФО и 3772 бойцов с Северного Кавказа.

В военной операции погиб Владимир Колетурин, 2005 года рождения, сообщила 10 октября в своем телеграм-канале администрация Руднянского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1414 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

