Военный из Моздока убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Вельбой из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 493 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 492 бойцов из Северной Осетии.

О том, что Алексей Вельбой, 1968 года рождения, убит в ходе проведения специальной военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Прощание с бойцом пройдет сегодня в 13.00 в Моздоке.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 493 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.