Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хох Багаев и Эдуард Майрамукаев из Пригородного района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 492 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 490 бойцов из Северной Осетии.

Об инициативе установки мемориальных досок на фасадах домов, где жили бойцы информирует администрация Пригородного района в своем Telegram - канале.

"По инициативе администрации Ногирского сельского поселения на фасадах домов, где жили наши бойцы установлены 6 мемориальных досок памяти погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 492 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.