Главная   /   Лента новостей
02:10, 10 октября 2025

ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по правам человека в Страсбурге начал рассмотрение дела "Мтивлишвили против Грузии" по существу. Рассмотрение дела началось по всем четырем статьям Европейской конвенции, сообщил сам журналист. 

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2024 года суд приговорил к штрафу журналиста Гелу Мтивлишвили, признав его виновным в неподчинении полицейскому на месте акции протеста в Тбилиси. Мтивлишвили заявлял о своей невиновности.

23 января 2024 года силовики в Тбилиси попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Силовики задержали 20 человек, в том числе редактора "Горных новостей" Гелу Мтивлишвили. Позднее он был отпущен и заявил, что подвергся физическому насилию со стороны полицейского.

Гела Мтивлишвили обвиняет правительство Грузии в нарушении статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 18 Конвенции, сообщает издание "Горные новости".

"Страсбургский суд письменно уведомил нас о начале рассмотрения моего дела по существу по всем четырем статьям Европейской конвенции, в нарушении которых я обвиняю правительство Грузии, действующий режим. Где бы вы ни продвигали жестоких полицейских, им обязательно придется ответить за мое незаконное задержание, физическое насилие в полицейском микроавтобусе и вмешательство в мою профессиональную деятельность! Сколько бы времени ни прошло, никто не уйдет от ответственности, я их всех найду!» — написал Гела Мтивлишвили на своей странице в Facebook*.

Редактор издания «Горные новости» Гела Мтивлишвили был арестован полицией 23 января 2024 года на улице Кекелидзе в Тбилиси, куда он направился освещать насилие со стороны полиции в отношении демонстрантов и журналистов во время выселения семьи Хатиашвили. Мтивлишвили был арестован по прибытии на улицу Кекелидзе по приказу Рамаза Татарашвили, заместителя начальника Ваке-Сабурталинского главного управления полиции Тбилиси.

"После задержания сотрудники МВД избили и душили журналиста в полицейской машине. Они пытались отобрать у него телефон, на который Геле Мтивлишвили удалось снять на видео факт своего незаконного задержания. На видеозаписи видно, что при силовом задержании Мтивлишвили он трижды повторил им, что он журналист, и предупредил не препятствовать его профессиональной деятельности", - информирует издание.

Автор: Кавказский узел

