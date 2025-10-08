×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
13:00, 8 октября 2025

Военнослужащий из Котово убит на Украине

Сергей Быстров. Фото Телеграм-канал "Новости Котово" https://t.me/live_kotovo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Быстров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1403 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1402 бойцов из Волгоградской области.

Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51 06.10.2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
В ходе специальной военной операции были убиты не менее 3750 бойцов из регионов СКФО и 3800 бойцов из регионов ЮФО.

В военной операции при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Котово Сергей Быстров, сообщает сегодня издание «Волгоградская правда.ру», среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1403 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

