Два бойца из Астраханской области убиты на Украине

Ильдар Мулдагалиев и Валерий Долин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 623 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 621 бойца из Астраханской области.

В Володарском районе прошло прощание с Ильдаром Мулдагалиевым и Валерием Долиным, убитыми в военной операции на Украине, сообщила 6 октября в своем телеграм-канале администрация района.

Султан Абилов родился в 1983 году, в 2024 году заключил контракт с Минобороны и был убит 23 сентября 2025 года "при выполнении боевой задачи".

Айнабек Арстанов родился в 1988 году и заключил контракт с Минобороны в 2023 году. Он погиб 16 февраля 2024 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 623 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.