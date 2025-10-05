Двое военных из Астраханской области убиты в боях

Султан Абилов и Айнабек Арстанов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 621 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 619 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе прошло прощание с Султаном Абиловым и Айнабеком Арстановым, убитыми в военной операции на Украине "при выполнении боевого задания", сообщила 3 октября в своем телеграм-канале администрация района.

Султан Абилов родился в 2003 году, после завершения срочной службы в 2023 году "решил принять участие в специальной военной операции и заключил контракт о прохождении воинской службы с министерством обороны".

Айнабек Арстанов родился в 1991 году и заключил контракт с Минобороны в апреле 2025 года. "С 30 мая 2025 года Айнабек Хаирлеевич Арстанов значился без вести пропавшим", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 621 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.