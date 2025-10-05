Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Талгат Демисинов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней как минимум 619 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 октября власти и силовики назвали имена 618 бойцов из Астраханской области, убитых в военной операции на Украине.

Талгат Демисинов родился 30 июля 1999 года в селе Раздор Володарского района. После окончания Винновской школы, получил профессию электромонтажника в Астраханском строительном колледже. В октябре 2022 года он был мобилизован и отправился на службу в зону проведения специальной военной операции. 21 января 2025 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Талгат Жалгасович Демисинов был убит, сообщила 1 октября администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Спустя неделю министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. В декабре 2023 года суд в Майкопе, вынося приговор военному за самовольный уход из части в июне 2023 года, подчеркнул, что в тот момент частичная мобилизация не была окончена.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 619 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

