Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии

В лесу недалеко от Тбилиси обнаружены взрывчатка и оружие, которые предполагалось использовать для диверсий 4 октября, заявила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали пятерых лидеров акции протеста 4 октября. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

По заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, гражданин Грузии, некий Б.Ч. приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, который предполагалось использовать для диверсии, сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ). Сотрудникам силовой структуры "удалось обезвредить группу лиц, которые, по версии следствия, "должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси", - заявил первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе .

В здание СГБ доставлен человек, который по указанию Б.Ч. "изготовил пульт управления детонатором". Что касается Б.Ч., то, по данным ведомства, "он не находится в стране, а его мобильный телефон изъят следствием", - добавил Лаша Маградзе.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности на основании оперативной информации, обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе детонатор. Согласно материалам дела, по указанию представителя Грузии одной из воинских частей, действующих на территории Украины, гражданин Грузии Б.Ч., что подтверждается многочисленными доказательствами, приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Согласно имеющейся у нас оперативной информации, с использованием указанных боеприпасов планировалось совершение диверсионных актов параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября", - заявил в ходе брифинга Лаша Маградзе.

