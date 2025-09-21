Шесть бойцов из Дагестана убиты в военной операции

Арсен Рамазанов, Иса Абдулхалимов, Рамазан Магомедов, Руслан Нукушев, Мурад Мусаев и Юсуп Магомедов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1567 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 сентября власти и силовики назвали имена не менее 1561 бойца из Дагестана, которые были убиты в военной операции на Украине.

Арсен Рамазанов убит в военной операции на Украине, ему было 33 года. В селе Нахада Бежтинского участка переименовали в честь него улицу, а также установили памятную доску в стенах родной школы, сообщила администрация муниципалитета.

Ранее администрация Бежтинского участка сообщала, что в ходе СВО на Украине убиты уроженец села Хашархота — командир 3-го взвода десантно-штурмовой роты Иса Абдулхалимов, а также Рамазан Магомедов, Руслан Нукушев, Мурад Мусаев и Юсуп Магомедов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1567 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

