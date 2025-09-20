Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Насруллах Ахмедханов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1561 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1560 бойцов из Дагестана.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400 Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Насруллах Ахмедханов из села Хтун-Казмаляр, его близким передан орден Мужества, сообщила 18 сентября в своем телеграм-канале администрация Магарамкентского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1561 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.