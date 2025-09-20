×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:53, 20 сентября 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Насруллах Ахмедханов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1561 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1560 бойцов из Дагестана.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео Минобороны России
15:04 16.09.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400
Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Насруллах Ахмедханов из села Хтун-Казмаляр, его близким передан орден Мужества, сообщила 18 сентября в своем телеграм-канале администрация Магарамкентского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1561 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:25, 22 сентября 2025
Восстановлена работа подстанции в Махачкале
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Палестинские беженцы прибыли в Дагестан. Стоп-кадр видео ННТ от 21.09.25, https://t.me/newsnnt/10851
23:43, 21 сентября 2025
Дагестан принял новую группу палестинских беженцев
Арсен Рамазанов. Скриншот фото администрации Бежтинского участка от 26.03.25, https://t.me/bezhta05mo/5992
19:40, 21 сентября 2025
Шесть бойцов из Дагестана убиты в военной операции
Вид на Редукторный поселок в Махачкале. Фото: Suleymannabiev / Wikimedia.org
15:38, 21 сентября 2025
Длительное отсутствие электричества создало проблемы жителям Махачкалы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Шествие в Ереване. 21 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=MgXrzFEIteA
21 сентября 2025, 14:43
Оппозиционные активисты провели шествие в День независимости Армении

Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698
20 сентября 2025, 12:51
29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Выбитые окна. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 сентября 2025, 07:53
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
19 сентября 2025, 22:33
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше