Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Курдин из Камышинского района убит в военной операции. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1359 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1358 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400 Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В школе Саломатинского сельского поселения открыта мемориальная табличка Сергею Курдину, убитому в военной операции на Украине, сообщает сегодня в своем телеграм-канале администрация Камышинского района.

"Сергей Александрович был добровольцем, подписавшим контракт с Минобороны. Рядовой, старший стрелок Курдин погиб в посёлке Новоалександровка Красноармейского района Донецкой народной республики", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1359 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.