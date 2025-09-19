Три бойца из Волгоградской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Ковалев, Евгений Уткин и Василий Бочкарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1358 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 сентября в военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1355 бойцов из Волгоградской области.

Рядовые Петр Ковалев и Евгений Уткин посмертно награждены орденом Мужества. Родные рядового Василия Бочкарева получили после его смерти медаль Суворова, сообщила сегодня администрация Камышинского района в своем Telegram-канале.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400 Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1358 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.