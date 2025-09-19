Активисты добились нового процесса против оператора свалки в Полтавской

Оператор мусорного полигона в станице Полтавской так и не выполнил решение суда об устранении экологических нарушений, свалка продолжает отравлять воду и почву заявили активисты. Суд принял их иск с требованием обезопасить полигон, станичники намерены добиваться его полной рекультивации.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон около станицы Полтавской закрыт, но активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. В 2024 году оператор полигона пытался отменить постановление о приостановке работы через суд, но в ноябре 2024 года отказался от своего иска к краевому Минэнерго и ЖКХ. В сентябре того же года юрист АНО "Зеленая станица" Юрий Восканянц сообщил, что в Красноармейский райсуд должно поступить еще одно дело - по иску "Зеленой станицы" с требованием о закрытии полигона. В мае ассационная инстанция в Краснодаре отменила решения нижестоящих судов, отказавшихся запретить вывоз отходов на мусорный полигон около станицы Полтавской. Дело направлено на новое рассмотрение, активисты сочли это своей победой.

Жители станицы Полтавской с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Новая дата рассмотрения экологического иска АНО «Зеленая станица» связанного с опасностью мусорного полигона в Полтавской, стала известна сегодня, 19 сентября. Красноармейский районный суд назначил на 7 октября новое заседание по иску АНО «Зеленая станица» к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» об официальном прекращении деятельности Полтавского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и его рекультивации с вывозом мусора за пределы станицы.

«Сегодня определена дата рассмотрения иска АНО «Зеленая станица». Очередное заседание после 15 сентября назначено на 7 октября. Стороны должны повторно представить свои позиции», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда.

Аналогичный иск к оператору полигона был первоначально подан прокуратурой Краснодарского края 17 октября 2022 года. Тогда суд полностью удовлетворил требования прокурора: ООО МП «ЖКХ» обязали оборудовать полигон системой отвода биогаза, дренажной системой и локальными очистными сооружениями. Кроме того, суд обязал компанию разработать нормативы образования отходов, лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл изоляции отходов и устранить другие нарушения, однако это решение суда уже почти три года не исполняется. По словам активистов, представители прокуратуры и судебные приставы фактически отказались контролировать выполнение обязательств. Полигон продолжает нести угрозу для экологии и здоровья местных жителей, хотя новых отходов на него уже не завозят.

Как отмечают активисты, под слоем захороненных отходов отсутствует изолирующая мембрана и система сбора фильтрата и биогаза, предусмотренные современными стандартами безопасного захоронения. «Все токсичные жидкости, образующиеся в результате осадков, просачиваются в грунтовые воды и поднимаются до поверхности в паводковой зоне. Они загрязняют сельхозугодья, включая рисовые чеки, а летучие вещества попадают в воздух», - рассказывает Сергей Сальников, действующий депутат Полтавского сельского поселения, экологический активист и один из учредителей АНО «Зеленая станица».

Дренажные канавки, предназначенные для сбора фильтрата и дождевой воды, по словам Сальникова, заросли травой, обрушились и не выполняют своих функций. Регулярная откачка фильтрата на полигоне не проводится уже более полутора лет.

«Простое закрытие полигона не решает проблему. В условиях паводковой зоны локальные меры неэффективны. Необходима полноценная рекультивация с вывозом отходов», - добавил адвокат Денис Примак, участвовавший в заседании суда 15 сентября.

Представители ООО МП «ЖКХ» не признали требования истцов, заявив, что выполнение экологических норм не обязательно для объектов, построенных до вступления в силу соответствующих законов. По их мнению, система ливневой канализации, установленная на полигоне, выполняет функции по сбору фильтрата.

«Система работает, полигон лицензирован и имеет мощность для размещения ТКО еще на несколько лет. Мы не считаем претензии активистов обоснованными», - заявили представители ответчика в суде.

Организация «Зеленая станица», созданная для защиты интересов жителей станицы Полтавской, стала официальным участником судебных процессов и активно добивается выполнения судебного решения по иску прокуратуры, хотя сама прокуратура, по словам Сергея Сальникова, от этого без объяснений устранилась. «Мы им писали, просили принять участие в суде на нашей стороне, но в ответ тишина. И такое молчание может говорить только об одном, что прокуроры не заинтересованы в исполнении ответчиком решения принятого по их же иску», - отмечает он.

На заседании 15 сентября АНО «Зеленая станица» уточнила свои требования: суд должен обязать операторов полигона провести полноценную рекультивацию и устранить угрозу для жителей и экологии. «Основной аргумент стороны ответчика заключался в том, что «претензии истцов не обоснованы, так как они не являются экспертной организацией». Но все наши доводы основаны на объективных наблюдениях и фиксированных данных о состоянии дренажных систем, фильтрата и нарушениях требований природоохранного законодательства. Судья выслушала обе стороны, но ходатайство о привлечении прокуратуры было отклонено, тогда как просьба о привлечении районной администрации удовлетворена. На следующем заседании представители администрации должны будут предоставить письменную информацию о текущем состоянии полигона и выполненных мерах», - рассказал депутат.

«То, что было признано нарушением три года назад, сегодня фактически превратилось в проигрыш для жителей. Приставы и прокуратура не выполняют свои обязанности, а полигон продолжает отравлять землю, воду и воздух», - отмечает лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева.

Следующее заседание назначено на 14.00 мск 7 октября. Активисты рассчитывают, что им удастся добиться исполнения решения о мерах экологической безопасности. «Мы будем настаивать на привлечении компетентных государственных органов и экспертов для объективной оценки ситуации. Если меры не будут выполнены, полигон должен быть рекультивирован с вывозом отходов», - подчеркнул адвокат Денис Примак.

