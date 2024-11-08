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02:45, 8 ноября 2024

Оператор мусорного полигона в Полтавской отказался от иска с требованием разрешить работу свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон около станицы Полтавской закрыт, но активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. В сентябре 2024 года противники свалки сообщили, что оператор полигона пытается отменить постановление о приостановке работы через суд, а организация "Зеленая станица" не допущена к процессу. 

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут  борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

О том, что оператор свалки, ООО «Многопрофильное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района», отказалось от своего административного иска к краевому Минэнерго и ЖКХ на заседании 7 ноября, корреспонденту “Кавказского узла” сообщила представитель канцелярии Краснодарского краевого суда. 

В отозванном иске содержалось требование признать незаконным приказ министерства об исключении свалки в Полтавской из Территориальной схемы обращения с ТКО. «Суд ходатайство удовлетворил и прекратил дело, разъяснив сторонам процесса невозможность вторично обратиться с аналогичным иском по тем же основаниям», - пояснила представитель суда. 

Иск оператора свалки с требованием разрешить ей возобновить работу поступило в Краснодарский краевой суд 27 июня, до 7 ноября состоялось восемь заседаний и лишь на восьмом истец, по неясным пока причинам, отказался от своих требований, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” представитель общественной организации «Зеленая станица», юрист Юрий Восканьянц.  

««Зеленая станица» многократно пыталась вступить в это дело чтобы противостоять возобновлению работы полигона, но нам постоянно отказывали и заседания проходили фактически в закрытом режиме. Мы писали, что в случае удовлетворения иска будут прямым образом затронуты права жителей станицы Полтавская, однако, суд счел необязательным наше участие», - сказал Восканьянц, отметив, что о самом иске активисты узнали из записи в картотеке суда. 

Руководитель движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева считает отказ оператора полигона от исковых требований победой. Она полагает, что губернатор Кубани, давший личное обещание закрыть полигон, не захотел еще одного мусорного скандала, а формальные истцы, не получив одобрение плана со стороны властей, были вынуждены отозвать иск. «Да, мы рады, что вопрос решился именно так и нам не пришлось даже принять участие в этом суде», - сказала Гаряева корреспонденту “Кавказского узла”.

Жительница Полтавской Людмила Гришкова, чей дом находится ближе всего к свалке, отмечает, что грузовики с мусором больше не ездят через населенный пункт и воздух в станице стал гораздо чище.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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