Жители Полтавской встревожены попытками возобновить работу мусорного полигона

24 сентября 2024, 03:27

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Оператор мусорного полигона в Полтавской, закрытого с декабря 2023 года, пытается отменить постановление о приостановке работы, а суд отказал организации "Зеленая станица" в участии в процессе. Процесс без участия активистов позволит суду вынести решение в пользу полигона, чтобы свалка возобновила работу, уверены станичники.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал за месяц решить дальнейшую судьбу мусорного полигона около станицы Полтавской. 4 декабря губернатор заявил, что мусорный полигон закрыт благодаря активности местных жителей. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки, хотя позиция краевых властей их и обнадежила.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Краснодарский краевой суд 18 сентября отказал АНО «Зеленая станица» в участии в деле по административному иску ООО «МП «ЖКХ» Красноармейского района» к Минэнерго и ЖКХ Краснодарского края. Оператор мусорного полигона в Полтавской требует признать недействительным приказа министерства от 19 декабря 2023 г. № 768 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус». В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «Экотехпром», являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне Краснодарского края».

Активисты из Полтавской намерены подать повторное заявление, чтобы добиться привлечения к делу в качестве заинтересованных лиц, сообщил юрист «Зеленой станицы» Юрий Восканянц корреспонденту “Квказского узла” 23 сентября.

Как пояснил Восканянц, оператор свалки уже выступал с таким требованием, но теперь подал новый иск в рамках того же дела. «Мусорщики утверждают, что при исключении Полтавской свалки из схемы обращения с отходами были допущены лишь формальные ошибки и что свалка вполне себе может существовать и дальше», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Юрист напомнил, что в судах по-прежнему находятся три дела в связи с работой свалки в Полтавской. Первое из них - дело про иску районной прокуратуры, которая требовала навести порядок на свалке, чтобы создать условия для ее дальнейшей эксплуатации. “Но фактически это невозможно. Для того чтобы выполнить требования прокуроров удовлетворенные судом надо вложить огромное количество средств, что совершенно не входит в интересы мусорщиков и что они не собираются делать”, - сказал Восканянц. По его словам, решение по этому делу сейчас блокирует оператору возможность эксплуатировать свалку.

Второе дело по иску «Зеленой станицы» с требованием о закрытии полигона еще передается по арбитражным и судам общей юрисдикции, но вскоре должен вернуться вновь в Красноармейский суд на рассмотрение. Наконец, третье дело заведено по иску оператора полигона к Минэнерго и ЖКХ Кубани, и в этом деле «Зеленая станица» намерена добиваться участия. «Все дела взаимосвязаны и от каждого дела зависит исход быть или не быть мусорной свалке в Полтавской», - заключил Восканянц.

Жители Полтавской встревожены иском оператора свалки к министерству и отказом суда в допуске активистов к делу в качестве третьих лиц, сообщила активистка Наталья Гаряева корреспонденту “Кавказского узла”. По их мнению, отказ допустить к делу активистов и выразить позицию тысяч станичников свидетельствует, что суд планирует вынести решение в пользу полигона и тогда свалка возобновит работу. «Иначе чем объяснить этот отказ? Ведь права жителей в случае удовлетворения иска будут прямым образом нарушены», - рассуждает Гаряева.

20 сентября, во Всемирный день риса, Гаряева выезжала на мусорный полигон в Полтавской и сняла видео о том, как растет рис в нескольких метрах от нерекультивируемой свалки. По ее словам, рис абсорбирует в себе все нечистоты мусорного полигона. Ролик за три дня собрал 8, 5 тысячи просмотров и набрал 774 лайка. На видео ясно видно, что рис растет недопустимо близко к свалке, фильтрат от которой стекает в рисовые чеки.

Прокуратура, которая должна обеспечивать экологическую безопасность жителей, в суде поддержала владельцев полигона и выступила за отказ активистам в праве участвовать в процессе, отметила Гаряева.

Отказ суда в признании активистов третьими лицами в процессе по иску полигона незаконен и «прямо нарушает права неопределенного круга лиц», заявил председатель АНО «Зеленая станица» Антон Иголкин корреспонденту “Кавказского узла”. Согласно федеральному закону об общественных организациях, «Зеленая станица» имеет право участвовать в процессах для осуществления своей уставной деятельности, а именно отстаивания прав граждан на благоприятную экологическую среду, напомнил он.

По словам Юрия Восканянца, представители организации еще не получили определение об отказе, вынесенное 18 сентября. «Как только оно будет получено, мы его обжалуем. В то же время я готовлю сейчас повторное обращение в крайсуд, которое подам в ближайшее время, где будет выдвинуто такое же требование о признании нас заинтересованными лицами, только будет добавлена более обширно юридическая база не дающая права суду отказывать активистам в участии в деле, имеющем общественный интерес», - сказал он, отметив, что рассмотрение дела без участия «Зеленой станицы» суд планирует на 23 октября.

«Полигон ищет способ обойти решение губернатора об их закрытии, этим обусловлен их иск в крайсуде и отказ нам от участия в процессе. Администрация края исключила Полтавский полигон из территориальной схемы обращения отходов, и полигон не имеет теперь права принимать отходы. Их это не устраивает, они ищут способ обойти запрет. Поэтому они уже полгода пытаются в суде признать незаконным приказ Министерства ТЭК и ЖКХ об исключении полигона из схемы. По закону иски об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов Краснодарского края подсудны исключительно краевому суду, но полигон, в лице их адвокатов, пытался обойти это правило, они подавали иск то в арбитраж, то в районные суды Краснодара. Видимо, были уверены, что там им точно помогут. Мы это дело долго искали, писали запросы по судам, в итоге с трудом, но нашли. Именно поэтому сейчас Зеленая Станица пытается вступить в дело, чтобы не допустить "договорного матча" между мусорщиками и министерством. Мы подозреваем, чиновники министерства могут специально поиграть суд, и тогда полигон снова начнет работать», - сказал он.

Сейчас полигон объективно не имеет права работать из-за несоответствия требованиям закона, и никаких работ по рекультивации свалки не ведется, хотя и новый мусор на нее не завозится, рассказала Наталья Гаряева

«Но из-за того что фактически все свалки в Краснодарском крае исчерпали свой резерв, общественность обеспокоена натиском чиновников и мусорщиков именно на Полтавскую свалку, где они планируют расширение, о чем заявил на совещании в администрации края мусорный магнат Андрей Половинкин. Нас явно не собираются оставлять в покое», - заявила активистка, отметив, что от имени этого человека на нее пытались оказывать давление и вынудить прекратить общественную деятельность.

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