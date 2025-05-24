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12:05, 24 мая 2025

Решение кассационного суда воодушевило противников свалки в Полтавской

Мусорный полигон в Полтавской. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция в Краснодаре отменила решения нижестоящих судов, отказавшихся запретить вывоз отходов на мусорный полигон около станицы Полтавской. Дело направлено на новое рассмотрение, активисты сочли это своей победой.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года Краснодарский краевой суд прекратил дело о возобновлении работы мусорного полигона близ станицы Полтавской, поскольку оператор свалки отказался от своего иска к краевому Минэнерго и ЖКХ. В сентябре того же года юрист АНО "Зеленая станица" Юрий Восканянц сообщил, что в Красноармейский райсуд должно поступить еще одно дело - по иску "Зеленой станицы" с требованием о закрытии полигона.

В декабре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон около станицы Полтавской закрыт, но активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. В сентябре 2024 года противники свалки сообщили, что оператор полигона пытается отменить постановление о приостановке работы через суд.

Пожар на свалке в станице Полтавской. Фото: пресс-служба управления МЧС по Кубани https://t.me/mchs_kuban/4306
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Прокуратура признала конфликт интересов в ситуации со свалкой в Полтавской
Исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко приходится дочерью главе Красноармейского района Юрию Васину, что противоречит законодательству, заявила прокуратура. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

О решении кассационного суда по иску АНО "Зеленая станица" активисты сообщили 22 мая в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Мы поздравляем «Зеленую станицу», всех причастных и сочувствующих нашей борьбе с Полтавской свалкой! Победа! Решение Красноармейского районного суда по иску АНО «Зеленая станица» к Полтавскому полигону – отменено", - говорится в публикации.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда, оставившего в силе решение районного суда, и вернул дело в суд на новое рассмотрение, а также восстановил в полном объеме "обеспечительные меры в виде запрета принимать новые отходы", поясняется в публикации.

Общественники просили суд запретить Полтавской свалке принимать отходы

"Напомним, что общественники просили суд запретить Полтавской свалке принимать отходы до полного устранения всех нарушений санитарных норм и правил. Районный суд в иске отказал", - сообщили активисты.

Согласно карточке дела на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (Краснодар), кассационная жалоба была рассмотрена 22 мая. "Решение суда 1-й инстанции отменено с направлением на новое рассмотрение", - говорится в графе "Результат рассмотрения". Основанием такого решения названо "нарушение или неправильное применение норм процессуального права".

Карточка дела обновлена 23 мая, текст судебного акта, по состоянию на 12.03 мск, в ней не опубликован. Согласно карточке дела, решение Красноармейского райсуда по этому делу было принято 23 декабря 2024 года.

В апелляционную инстанцию дело с этим номером поступило 14 февраля 2025 года и было рассмотрено 1 апреля. "Решение оставлено без изменения", - говорится в карточке дела на сайте Краснодарского краевого суда.

Пусть Полтавская станет примером народной стойкости!

Под публикацией в телеграм-канале "Полтавская против свалки" к 12.03 мск 24 мая размещено 25 комментариев. Их авторы эмоционально выразили радость от решения кассационного суда.

"Это прям шикарная новость! Дожмём [...] до полной рекультивации! Пособников привлечь к справедливому наказанию, и пусть Полтавская станет примером народной стойкости!" - написал, в частности, Сергей Stalker.

"Ура! Ура! Ураааа!!! Хоть когда-то должен победить здравый смысл! Жаль, что районный судья за своё решение не будет нести ответственность", - высказал мнение Сергей.

"Какая шикарная новость! Огромное спасибо всем причастным", - написала Мышенька Мышистая. "Красавцы", - похвалил активистов Михаил.

Напомним, жители станицы Полтавской с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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Автор: "Кавказский узел"

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