Беспилотники сбиты в пяти районах Ростовской области

Военные минувшей ночью обезвредили беспилотники в пяти районах Ростовской области. По данным губернатора, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 сентября военные сбили один беспилотник в Ростовской области и три над акваторией Азовского моря.

Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.

Напомним, в ночь на 12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.