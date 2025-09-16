Беспилотники сбиты в пяти районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью обезвредили беспилотники в пяти районах Ростовской области. По данным губернатора, люди не пострадали.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 сентября военные сбили один беспилотник в Ростовской области и три над акваторией Азовского моря.
Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.
Напомним, в ночь на 12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.
2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.
