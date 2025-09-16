×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:32, 16 сентября 2025

Беспилотники сбиты в пяти районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью обезвредили беспилотники в пяти районах Ростовской области. По данным губернатора, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 сентября военные сбили один беспилотник в Ростовской области и три над акваторией Азовского моря.

Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.

Напомним, в ночь на 12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:05, 15 сентября 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части
17:28, 15 сентября 2025
Боец из Камышина убит в ходе специальной военной операции
12:31, 15 сентября 2025
1
 Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на Эльбрусе
08:00, 15 сентября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты на Украине
21:24, 14 сентября 2025
Уроженец Дагестана убит в зоне СВО
13:24, 14 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
02:55, 16 сентября 2025
Житель Шахт осужден условно за призывы к экстремизму
Избирательный участок. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
00:58, 16 сентября 2025
"Яблоко" заявило о фальсификациях результатов голосования в Шахтах
Юрий Слюсарь. Фото: https://www.donland.ru/
10:57, 15 сентября 2025
Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах губернатора Ростовской области
Подсчет голосов. Скриншот фото администрации Сочи от 14.09.25, https://t.me/officialsochi/55064.
23:17, 14 сентября 2025
ЦИК озвучил данные о лидерстве Кондратьева и Слюсаря на выборах губернаторов
Роман Греховодов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "КПРФ.Дон" от 14.09.25, https://t.me/KommunistDon/12511
16:24, 14 сентября 2025
Кандидат в депутаты гордумы Ростова-на-Дону заявил о нарушениях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Избирательный участок. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
16 сентября 2025, 00:58
"Яблоко" заявило о фальсификациях результатов голосования в Шахтах

Здание парламента Калмыкии. Фото: Rartat / Wikimedia
15 сентября 2025, 21:53
Единоросс объявлен победителем довыборов в парламент Калмыкии

Алла Пугачева. Скриншот видео из Youtube-канала "Скажи Гордеевой" от 10.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=D6rFxVPz7UI
15 сентября 2025, 18:32
От Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова про Дудаева

На избирательном участке в Махачкале. 14 сентября 2025 г. Фото: https://dagestan.spravedlivo.ru/
15 сентября 2025, 16:54
Избирком Дагестана оценил явку в Махачкале в 75%

Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Показать больше