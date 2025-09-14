×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:26, 14 сентября 2025

Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Керим Кадыров и Аслан Хахов из Черекского района убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 290 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 288 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53 07.09.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции на Украине убиты Керим Кадыров и Аслан Хахов из Черекского района, их семьям переданы ордена Мужества, сообщил 13 сентября в своем телеграм-канале глава района. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 290 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 277 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пенсионеры ремонтируют пешеходный мост в Тырныаузе. Фото из телеграм-канала администрации Тырныауза https://t.me/tyrnyauzadmin/2007
02:28, 14 сентября 2025
Пенсионеры завершили ремонт моста в Тырныаузе на фоне бездействия властей*
Туристы в Приэльбрусье. Скриншот фото "Курорт Эльбрус" от 31.08.25, https://t.me/elbrusresort/8097
20:38, 13 сентября 2025
Представители турбизнеса сочли допустимыми рекомендации по дресс-коду в Приэльбрусье
19:50, 12 сентября 2025
Число жертв аварии на Эльбрусе увеличилось до трех
Эвакуация людей после аварии с канатной дороге на Эльбрусе. 12 сентября 2025 г. Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
18:53, 12 сентября 2025
35 человек эвакуированы с Эльбруса после аварии на канатной дороге
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
16:49, 12 сентября 2025
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
74
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
13:56, 10 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
О нарушениях в работе кадетской школы в Атажукино
Фото
15:58, 9 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Жители Нижнего Черека просят оставить пастбища в общественном пользовании
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 09:33
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 07:36
Восстановлена подача электричества в дагестанские сёла

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше