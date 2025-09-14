Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты в боевых действиях

Керим Кадыров и Аслан Хахов из Черекского района убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 290 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 288 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350 Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции на Украине убиты Керим Кадыров и Аслан Хахов из Черекского района, их семьям переданы ордена Мужества, сообщил 13 сентября в своем телеграм-канале глава района. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 290 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 277 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.