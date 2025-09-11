Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Евдокимов и Хасан Карасман-оглы убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 288 военнослужащих из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 сентября чиновники официально признали убитыми на Украине как минимум 286 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Имена еще двух убитых на Украине военных озвучила 10 сентября глава Майского района республики Татьяна Саенко, отчитываясь о вручении их родственникам посмертных наград.

Евгений Евдокимов посмертно награжден орденом Мужества, Хасан Карасман-оглы - медалью Суворова, сообщает официальный Telegram-канал муниципалитета. Биографические данные убитых в сообщении чиновницы не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 288 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 275 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

