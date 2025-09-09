Силовик из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Баксана Алхалуф Шариф убит в ходе военных действий на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 286 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Военный комиссар округа Баксан Алим Шикобахов и координатор фонда "Защитники Отечества" Марьяна Нагоева встретились с родственниками участника военных действий, погибшего на СВО Алхалуфа Шарифа, чтобы вручить награду. Алхалуф Шариф был награжден медалью Жукова", - сообщает глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов в Telegram-канале. Других подробностей об убитом бойце администрацией не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 286 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 270 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.