Власти Ставропольского края назвали имена трех убитых комбатантов

Михаил Власов, Александр Головко и Камиль Магомедов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 811 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября власти и силовики назвали имена не менее чем 808 убитых в военной операции на Украине бойцов со Ставрополья.

Чиновники отчитались о посещении семей убитых в зоне военной операции уроженцев селя Елизаветинское Михаила Власова, села Сотниковское Александра Головко и села Мирное Камиля Магомедова. Детали их биографии и даты смерти в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы Благодарненского муниципального округа Александра Тенькова, не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 811 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".